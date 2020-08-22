إيناس النجار تشعل «إنستجرام» بإطلالة كاجوال

شاركت الفنانة التونسية إيناس النجار، جمهورها ومتابعيها، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها.وظهرت إيناس، في الصورة بإطلالة كاجوال أنيقة، حيث ارتدت تيشيرت أبيض وبنطلون جينز أنيقا، وتركت شعرها الأسود منسدلًا، كما اعتمدت مكياجا يناسب إطلالتها.يُذكر أن أحدث أعمال الفنانة إيناس النجار، السينمائية فيلم "دفع رباعي" للنجم أحمد بدير، محسن منصور، ندا بهجت، سمسم شهاب، أحمد عزمي وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف خالد سليمان، وإخراج إيهاب عبداللطيف.