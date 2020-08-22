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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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خالد عكاشة: وقف إطلاق النار في ليبيا بداية لإنهاء مظاهر الفوضى

السبت 22/أغسطس/2020 - 07:47 م
خالد عكاشة
خالد عكاشة
أحلام عبدالرحمن
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قال العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن وقف إطلاق النار وإعلان الأطراف الليبية الانخراط في العملية السياسية هو متغير إيجابي، وبداية لإنهاء مظاهر الفوضى المسلحة، مشيرا إلى أن القاهرة تشعر بقدر من التفاؤل لأنه منبثق من صلب مبادرة إعلان القاهرة والذي أكد أن الخيار السياسي هو الخيار الذي تستقر به ليبيا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه بعد صدور بيانات وقف إطلاق النار في ليبيا فإن هناك انحيازًا للخيار السياسي والدخول في عمليات سياسية توفر الأمن والاستقرار على ربوع لبييا وعلى كامل التراب الليبي.

وأشار إلى أن ليبيا تنتظرها فترة تحتاج إلى صدق النوايا ستكون فترة انتقالية يجب إدارتها بكل أشكال النزاهة السياسية من جميع الأطراف.

وطالب عكاشة الشعب الليبي، بأن يتم استثمار حالة التركيز الدولي على ليبيا، من أجل إعادة استقرار الدولة الليبية، موضحا أنه هناك نقطة شديدة الأهمية في اتفاق وقف إطلاق النار، بخصوص إدارة العوائد النفطية لصالح الشعب الليبي، فهو أمر مهم للغاية، لا سيما أنه يجرى الإنفاق من هذه العوائد في مسارات لا تخدم ليبيا منها الإنفاق على المليشيات والمرتزقة والكيانات غير الشرعية وأن يحظى الاتفاق بالرقابة الدولية.

وأكد أن مصر ما زالت على أهبة الاستعداد فأي شكل من الالتفاف أو المناورة أو محاولة إجهاض اتفاق إطلاق النار في ليبيا، من جانب الميلشيات المسلحة فإن مصر على قدر من الجاهزية حتى تقابل أي تحرك يجهض عملية الانتقال السلمي.

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