منظمات حقوقية تدين تعرض شاب أمريكي من أصول مصرية للاعتداء

أدانت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، المنظمات الشريكة الموقعة على بيان تعرض شاب أمريكي من أصول مصرية يبلغ من العمر 18 عاما ويدعي طارق السيد، للاعتداء من قبل متطرف عنصري أمريكي بسبب خلاف على ركن سيارة مما أدى إلى إصابة الشاب بكسور في الذراع وجروح بالرأس، ويعد هذا الهجوم بعد أن ثقب المتطرف إطار سيارة الشاب الخلفي وضربه بمضرب بيسبول عندما نزل من سيارته لفحص الضرر الذي وقع على سيارته.وأوضح البيان، أنه لم يكتف المتطرف العنصري بهذه الأفعال العنصرية الدنيئة بل هدد الرجل بقتل الشاب وأصدقائه أثناء انتظارهم للشرطة، مستخدما عبارات وشتائم معادية للعرب حيث قال: "عد إلى بلدك"، مما يؤكد الكراهية والعنصرية الشديدة دافعا لما قام به هذا الرجل، ووصلت الشرطة واعتقلت الجانى المتطرف العنصري ويدعي إميليو لوبيز، وقالت شرطة نيويورك إن الرجل البالغ من العمر 41 عامًا متهم بالاعتداء من الدرجة الثانية وحيازة سلاح من الدرجة الرابعة والتحرش.وأشارت بعض التقارير إلى أن الرجل العنصري المعتدى على الشاب المصري سيمثل للتحقيق أمام المحكمة في 16 نوفمبر في محكمة ريتشموند الجنائية، وفقا لوثائق المحكمة هناك.ومن المنظمات الموقعة على البيان الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "مصر"، مؤسسة الحق لحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان "مصر"، مؤسسة المرأة العراقية "العراق"، وجمعية السلامة للتنمية "المغرب"، والهيئة الوطنية للشباب الجزائري "الجزائر"، ومؤسسة هاجر لتنمية المجتمع "مصر"، وهيئة الصباح الخيرية "فلسطين"، والتجمع العربي لمنظمات المجتمع المدني "مصر"، ومؤسسة النعيم للتنمية الإنسانية "الصومال".