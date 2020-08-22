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السبت 22 أغسطس 2020 الموافق 03 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

السوق السعودية تواصل ارتفاعاتها

السبت 22/أغسطس/2020 - 06:22 م
الأسهم السعودية
الأسهم السعودية
وكالات
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تميزت سوق الأسهم السعودية "تداول"، بأداء إيجابي خلال الأسبوع المنصرم، مواصلة ارتفاعها للأسبوع الثامن على التوالي، في ظل صعود شبه جماعي للقطاعات الرئيسية.

وارتفع المؤشر العام للسوق "تاسي" 1.8 بالمئة، بمكاسب بلغت 138.6 نقطة، صعد بها إلى مستوى 84ر842ر7 نقطة، مقابل 25ر704ر7 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي.

وصعدت القيمة السوقية للأسهم المدرجة نحو 78ر159 مليار ريال، لتصل إلى 686ر8 تريليون ريال، مقابل 527ر8 تريليون ريال، بالأسبوع السابق.

وغلب اللون الأخضر على أداء القطاعات، بصدارة أسهم "البنوك" التي سجلت ارتفاعًا نسبته 37ر3 بالمئة، وصعد قطاع الطاقة 61ر1 بالمئة، وبلغت مكاسب المواد الأساسية 45ر1 بالمئة.

واقتصرت الخسائر على 4 قطاعات، تصدرها قطاع الخدمات الاستهلاكية بتراجع 71ر0 بالمئة، وخالف قطاع الاتصالات أداء القطاعات الرئيسية بعد هبوطه 08ر0 بالمئة.

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