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السبت 22 أغسطس 2020 الموافق 03 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

مهرجان «miss nile2» يُكرم أصغر فاشونيستا من متلازمة داون

السبت 22/أغسطس/2020 - 06:16 م
أصغر فاشونيستا
أصغر فاشونيستا
هاجر رضا
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لم تمنع الإصابة بـ"متلازمة داون" الطفل عبدالله هاشم، من أن يكون أصغر فنان تشكيلى فى مصر، وأصغر فاشونيستا ممن في عمره، موجهًا رسالة خاصة إلى الجمهور حول ما يملكه ذوو الاحتياجات الخاصة من قدرات.

قرر سامح عاطف، مدير مهرجان "miss nile2" تكريم "عبدالله" لما يمتلكه من مواهب عديدة مكّنته من الظهور على الساحة، ولفت أنظار الجميع، ليصبح طفلا ذا قدرات خاصة وليس احتياجات كما يطلق عليهم البعض.

يعشق "عبدالله" صيانة الأجهزة، خاصًة الكمبيوتر، لذا يساعده أهله، في التمرين من الآن على الدخول فى عالم الإلكترونيات، ليكون مهندسًا عندما يكون شابًا.

يروي عبدالله لـ"الدستور": "أهم رسالة حابب أعرفها للناس أن الأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة لديهم ذكاء كبير يفوق فى بعض الأحيان الـ"نورمال"، والرئيس السيسى دائمًا يوجه نظره وأنظار الدنيا كلها إلى عدد من القضايا المهمة، وهو ما حدث مع ذوى الاحتياجات الخاصة بعدما لفت نظر العالم كله إليهم".
أصغر فاشونيستا
أصغر فاشونيستا
أصغر فاشونيستا
أصغر فاشونيستا
أصغر فاشونيستا
أصغر فاشونيستا
أصغر فاشونيستا
أصغر فاشونيستا

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