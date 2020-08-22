حنان مطاوع تحتفل بانتهاء «أمل حياتي» بلا أسمع لا أرى لا أتكلم

انتهت الفنانة حنان مطاوع، صباح اليوم، من تصوير كافة مشاهدها بقصة "أمل حياتي" من المسلسل الجديد "إلا أنا" المعروض على شاشة قناة "دي إم سي".واحتفلت حنان بعدة صور مع مخرج العمل أحمد حسن، والمؤلف أمين جمال من خلال إشارات "لا أسمع لا أرى لا أتكلم".وطرحت الشركة المنتجة البرومو التشويقي للمسلسل، الذي أظهر حنان مطاوع بشخصية رومانسية بدور فنانة تشكيلية وتقوم بالنحت على الخشب، ويبدو أنها عاشقة للزخارف والأنتيكات، ولم يعلن عن موعد عرضه."أمل حياتي" بطولة الفنانة حنان مطاوع، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، نانسي صلاح، رامي الطمباري، أحمد كشك، رضوى الشريف، وهو من تأليف أمين جمال، وشريف يسري، وإخراج أحمد حسن.