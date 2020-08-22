أستاذ تأهيل نفسي: تطبيق «أفاتار» ليس له دلالة نفسية (فيديو)

قال الدكتور علي عبد الراضي، أستاذ الطب والتأهيل النفسى، إن تطبيق أفاتار هو صورة تقاربية إلى حد ما بالشخص وليست صورته الحقيقية.وأوضح الدكتور علي عبد الراضي، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "TEN"، اليوم السبت، أن تطبيق أفاتار الذي انتشر وذاع صيته عبر منصات التواصل الاجتماعي ليس له دلالة نفسية على الإطلاق، مشيرًا إلى أن تطبيق أفاتار هو فكرة تسويقية لموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك ".ونوه أستاذ الطب والتأهيل النفسي، بأن هدف "فيس بوك" من إطلاق تطبيق أفاتار لمعرفة آراء واتجاهات متابعيه خاصة مع بداية اقتراب الانتخابات الأمريكية، وطرق اختيار رئيس الولاية عن طريق عرض صور متقاربة.