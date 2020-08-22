دلال عبدالعزيز تستأنف تصوير «في بيتنا روبوت» بالشيخ زايد

بدأت الفنانة دلال عبدالعزيز تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "في بيتنا روبوت" بمنطقة الشيخ زايد، بطولة الفنانة شيماء سيف.بدأ فريق العمل تصويره خلال الأيام القليلة الماضية، ويضم نخبة من نجوم الكوميديا، وعددا من ضيوف الشرف، ويشارك في بطولته شيري عادل، شيماء سيف، عمرو وهبة، وهشام جمال وغيرهم.وتدور الأحداث في إطار الكوميديا الاجتماعية التي تناسب جميع الفئات العمرية، من إخراج وليد الحلفاوي، تأليف ورشة كتابية من المؤلفين أحمد محيي ومحمد محمدي، ويتكون من 30 حلقة، ولم يتحدد موعد عرضه سواء خلال الموسم الرمضاني المقبل أم خارجه.