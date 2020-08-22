إحالة متهم بقتل زوجته لشكه في سلوكها للجنايات

أمرت نيابة الخانكة بإحالة المتهم بقتل زوجته لشكه في سلوكها بمنطقة القلج لمحكمة الجنايات.ووجهت النيابة للمتهم "إيهاب.ع" تهمة قتل المجنى عليها "فاطمة.م " عمدا مع سبق الإصرار والترصد وذلك بأنه بيت النية لقتلها وأحضر سلاحا أبيض "مطوة" للتخلص منها لشكه في سلوكها.وذكر قرار الإحالة أن المتهم تزوج من المجني عليها منذ ٣ سنوات، ولم يثمر زواجهما عن إنجاب أطفال بسبب مشاكل يعانى منها الزوج تمنعه من الإنجاب ويتلقى العلاج.وأقر المتهم بأن زوجته في الفترة الأخيرة كانت دائمة الخروج والتأخير، ووجد معها مبلغ ١٣ ألف جنيه وبسؤالها أدعت بأنهم ملك صديقتها، وبمراقبة هاتفها وجدت محادثة بينها وبين أحد الأشخاص وبينهم مقابلات كثيرة.وأضاف "حاولت أعرف منها من هذا الشخص رفضت التحدث فأنهلت عليها بالضرب المبرح، وأثناء المشاجرة بيننا طلبت الطلاق مبررة بأنها لا تتحمل العيش مع رجل مريض ولا يعطيها حقوقها الشرعية بإستمرار، فغضبت من حديثها ولم أشعر بنفسي إلا بعد طعنها بالسلاح الأبيض".وكشفت التحريات بأن المتهم كان دائم الشك في سلوك زوجته لما يعاني من أمراض، كما أكدت التحريات حسن سلوك المجنى عليها.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة القلج يفيد بقيام زوج بطعن زوجته بسلاح أبيض لشكه في سلوكها وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة البلاغ، وتم ضبط المتهم وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.