رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 22 أغسطس 2020 الموافق 03 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحالة متهم بقتل زوجته لشكه في سلوكها للجنايات

السبت 22/أغسطس/2020 - 10:26 ص
حبس
حبس
داليا عبد الباسط
طباعة
أمرت نيابة الخانكة بإحالة المتهم بقتل زوجته لشكه في سلوكها بمنطقة القلج لمحكمة الجنايات.

ووجهت النيابة للمتهم "إيهاب.ع" تهمة قتل المجنى عليها "فاطمة.م " عمدا مع سبق الإصرار والترصد وذلك بأنه بيت النية لقتلها وأحضر سلاحا أبيض "مطوة" للتخلص منها لشكه في سلوكها.

وذكر قرار الإحالة أن المتهم تزوج من المجني عليها منذ ٣ سنوات، ولم يثمر زواجهما عن إنجاب أطفال بسبب مشاكل يعانى منها الزوج تمنعه من الإنجاب ويتلقى العلاج.

وأقر المتهم بأن زوجته في الفترة الأخيرة كانت دائمة الخروج والتأخير، ووجد معها مبلغ ١٣ ألف جنيه وبسؤالها أدعت بأنهم ملك صديقتها، وبمراقبة هاتفها وجدت محادثة بينها وبين أحد الأشخاص وبينهم مقابلات كثيرة.

وأضاف "حاولت أعرف منها من هذا الشخص رفضت التحدث فأنهلت عليها بالضرب المبرح، وأثناء المشاجرة بيننا طلبت الطلاق مبررة بأنها لا تتحمل العيش مع رجل مريض ولا يعطيها حقوقها الشرعية بإستمرار، فغضبت من حديثها ولم أشعر بنفسي إلا بعد طعنها بالسلاح الأبيض".

وكشفت التحريات بأن المتهم كان دائم الشك في سلوك زوجته لما يعاني من أمراض، كما أكدت التحريات حسن سلوك المجنى عليها.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة القلج يفيد بقيام زوج بطعن زوجته بسلاح أبيض لشكه في سلوكها وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة البلاغ، وتم ضبط المتهم وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة: تسجيل 123 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و19 وفاة

موعد عودة الطيران الدولى فى السعودية

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس للعاملين بالدولة

الرئيس السيسى يأمر بعلاج مريض سمنة مفرطة على نفقة الدولة

الصور

image description

ندوة ثروت الخرباوى لمناقشة روايته الجديدة «مولانا الجوسقى»

image description

عادل بخيت.. فنان يجسد المسيح بطمي النيل الأسواني (فيديو)

image description

مدد يا آل البيت.. حكايات من مقامات الصالحين احتفالا بالسنة الهجرية

image description

نتائج انتخابات مجلس الشيوخ

image description

«الآثار» تفتح 3 أديرة فى نقادة بعد الترميم (صور)

الأكثر قراءة

الباز: مصير الخونة معتز مطر ومحمد ناصر وأيمن نور يتحدد خلال أيام

حقيقة فيديو تعدى ضابط على بعض السيدات فى الشرقية

الخامسة خلال 2020.. ملامح حركة التنقلات الجديدة لرؤساء شركات البترول

موعد تنسيق المرحلة الثانية 2020

إنفوجراف

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

أهم 15 تاريخًا للاكتشافات وصناعة الغاز فى مصر خلال 60 عامًا (إنفوجراف)

image description

رسوم تحصيل المخلفات بالقانون الجديد (إنفوجراف)

image description

شروط الاشتراك فى مسابقة ملكة جمال مصر (إنفوجراف)

أيام زمان

قُبلة «بنت بديعة» السر.. كيف أنهى حسين فهمى زواج لبلبة وحسن يوسف؟

أشهر أدوار سعاد حسني وداليدا كانت من نصيب فنانة أخرى واستبعدها يوسف شاهين

«ارتداء مايوه».. سر اعتزال هالة صدقي التمثيل 5 سنوات

«سجلت الوصية بصوتي وهذه أمنيتي».. الأيام الأخيرة لفريد شوقي

نجم الساعة

أحمد عمر يكشف لـ«آخر النهار» كواليس رفضه فى «رياضية كفر الشيخ»

منوعات

يوفنتوس يفسخ عقدى نجمين سابقين فى ريال مدريد

برشلونة يرحب برحيل مشروط لميسى

بسبب كورونا: سباق كنتاكى الشهير للخيول فى أمريكا دون جمهور فى سبتمبر

حبس الممثلة الأمريكية لورى لوفلين شهرين لإدانتها بالغش فى التعليم

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
محنة كورونا والاقتصاد الإنتاجى
جمال طه
الدور الأوروبى ومناورات التصعيد التركية بالمتوسط
صفاء النجار
أنا كاتبة لأنى أُشبه أبى
ماجد حبته
خطوة إيجابية ليبية.. ولكن..!
المزيد

الثقافة

المؤرخ صاحب مقترح تغيير اسم شارع «سليم الأول»: نهضتنا بدأت في القرن 16

ندوة عن «الهوية الوطنية» على مائدة الأعلى للثقافة.. الثلاثاء

«أدب الطفل وبناء الإنسان» في ندوة بمكتبة القاهرة الكبرى

ضمن خطة عودة الأنشطة.. 40 فعالية ثقافية بجنوب مصر خلال يوليو