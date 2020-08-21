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الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

المصري للدراسات: «إعلان القاهرة» مرجع لحل أزمة ليبيا

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 09:49 م
اللواء محمد إبراهيم
اللواء محمد إبراهيم
الشيماء زيدان
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قال اللواء محمد إبراهيم نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنه يجب التعامل مع قرار وقف إطلاق النار في الأراضي الليبية بتفاؤل وحذر، نظرًا لأن القضية في غاية التعقيد وتداعياتها ممتدة على سنوات طويلة.

وأضاف «إبراهيم» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج «مساء دي إم سي» المذاع عبر فضائية «دي إم سي» مساء اليوم، أن مصر طرف رئيس في كل محاولات حل الأزمة الليبية، ورؤيتها للأزمة وحرصها على حلها بسلام وأمن ساعد في القرار الصادر اليوم من حكومة السراج بوقف إطلاق النار.

وأشار نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إلى أن مصر تواصلت مع جميع القوى الدولية والإقليمية لحل الأزمة الليبية، مؤكدًا أن «إعلان القاهرة» هو المرجع الرئيس لأي حلول للأزمة الليبية، مضيفا «ما حدث في ليبيا خطوة هامة نحو التسوية السياسية واستعادة الاستقرار في ليبيا».

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