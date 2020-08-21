أبرزها مصر.. ترحيب دولى وعربى بوقف إطلاق النار فى ليبيا

لاقى إعلان كل من حكومة الوفاق «المنتهية صلاحيتها» والبرلمان الليبي بوقف إطلاق النار، وتعليق جميع العمليات العسكرية في جميع الأراضي الليبية، في بيانين منفصلين اليوم الجمعة، ترحيبًا من عدة أطراف دولية.ويرصد "الدستور" في التقرير التالي أبرز الدول التي رحبت بقرار وقف إطلاق النار في ليبيا:- مصررحب الرئيس عبدالفتاح السيسي بالبيانين الصادرين عن المجلس الرئاسي ومجلس النواب الداعيين إلى وقف إطلاق النار والعمليات العسكرية على جميع الأراضي الليبية، معتبرًا ذلك خطوة مهمة على طريق تحقيق التسوية السياسية، واستعادة الاستقرار.- الولايات المتحدة الأمريكيةمن جانبها، رحبت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا بالبيانين الصادرين اليوم، عن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية برئاسة فايز السراج، ورئيس مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح، لإعلان وقف إطلاق النار.ووصفت السفارة الأمر بـ«خطوة مهمة لجميع الليبيين»، مضيفة: «سيكون لدى الولايات المتحدة المزيد لتقوله قريبا»، حسب منشور على صفحتها عبر فيسبوك.- ألمانيافيما رحبت الخارجية الألمانية بقرار وقف إطلاق النار، داعية الجميع إلى الالتزام بوقف إطلاق النار الفوري في ليبيا.وقالت متحدثة باسم الوزارة في برلين: "نأمل، وننتظر أن تتمكن جميع الجهات الفاعلة في ليبيا الآن من الاستمرار في الاتفاق على هذا النهج البناء ومواصلة هذا المسار البناء بقدر الإمكان".- إيطالياكما أعربت الخارجية الإيطالية عن ترحيبها بهذا التطور المفاجئ، وأكدت أن على الأطراف الليبية متابعة مسار وقف إطلاق النار، والذي يعد تكليلًا للعديد من الجهود الدولية.- روسياكشفت مصادر في الخارجية الروسية، عن ترحيب موسكو بإعلان وقف إطلاق النار في ليبيا، حسبما أفادته شبكة سكاي نيوز.- تركيارحبت الرئاسة التركية بإعلان كل من البرلمان الليبى وحكومة الوفاق «المنتهية صلاحيتها»، بوقف إطلاق النار في كل الأراضى الليبية.