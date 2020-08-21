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الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرملين يسمح بنقل المعارض «نافالني» للعلاج في الخارج

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 02:48 م
دميتري بيسكوف
دميتري بيسكوف
أ ش أ
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أعلن المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أنه لا توجد أي عقبات، باستثناء قرار الأطباء، لنقل الناشط والمعارض أليكسي نافالني للعلاج في الخارج.

وقال بيسكوف في تصريح صحفي اليوم الجمعة "أنه "على الأرجح، هناك بعض الإجراءات التي يجب القيام بها، ولكن لا أحد يرى أي عقبات في هذا الموضوع".

وأضاف "لا وجود لأي موانع باستثناء القرار الطبي، أي قرار الطبيب المعالج المسؤول قانونا عن صحة المريض".

وكانت زوجة المعارض الروسي أليكسي نافالني تقدمت بطلب اليوم للرئيس بوتين للسماح بنقل زوجها، الذي دخل في غيبوبة منذ يوم أمس، للعلاج في ألمانيا.

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الألمانية اليوم أن السلطات الألمانية على اتصال بالمسؤولين الروس بهدف المساعدة في التوصل إلى حل للمشكلة الصحية التي يعاني منها نافالني.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الألمانية، ماريا أديبار، في حديثها حول طائرة أقلعت من نورمبرج إلى أومسك لنقل نافالني إلى برلين للعلاج، "إن هذه مبادرة خاصة والحكومة الألمانية على علم بذلك".

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