رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تردد إذاعة القرآن الكريم على الراديو والنايل سات

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 01:10 م
الراديو
الراديو
هبه محمد
طباعة
يبحث المسلمين من مختلف أنحاء يوميًا عن تردد إذاعة القرآن الكريم لكونها أول إذاعة تبث القرآن الكريم على مستوى العالم، ولأنها مختصة للقراء، وتقدم قرءاة القرآن الكريم بأصوات مختلفة، وتتميز إذاعة القرآن الكريم المصرية بتقديم القرآن من خلال نخبة من الشيوخ المشهورين، لذلك يتابعها الملايين من المسلمين حول العالم بشكل يومي، ويعرض لكم " الدستور " التردد الخاص بإذاعة القرآن الكريم بمناسبة رأس السنة الهجرية لسماع أفضل الأدعية من خلال البرامج الدينية.

إذاعة القرآن الكريم

يقدم لكم " الدستور " تردد إذاعة القرآن الكريم لتسهيل عمليات البحث على المسلمين، وتعتبر إذاعة القرآن الكريم من أشهر المحطات الإذاعية في جمهورية مصر العربية، وبدأت إذاعة القرآن الكريم مشوارها في بث القرآن على المسلمين من يوم 29 مارس 1964.

وتقدم إذاعة القرآن الكريم العديد من البرامج الدينية المتنوعة في تفسير آيات القرآن الكريم، وتفسير الآحاديث الدينية المهمة لدى المسلمين، والفتاوي، ومن أشهر قرائها عبد الباسط عبد الصمد، مصطفى إسماعيل، محمد رفعت، محمد صديق الشناوي، محمود خليل الحصري.

تردد إذاعة القرآن الكريم على النايل سات

تبث إذاعة القرآن الكريم على النايل سات عبر القمر الصناعي على التردد 11766، والاستقطاب h، وبمعدل الترميز 27500.

تردد إذاعة القرآن الكريم على الراديو

تبث إذاعة القرآن الكريم على الراديو بتردد " fm 98.0 " في القاهرة الكبرى، وعلى تردد الثابت
" 99.6fm " في المحلة الكبرى، وعلى التردد " 90.1fm " في الإسكندرية، وعلى التردد الأخر لأهل بورسعيد " 98.0fm ".

أشهر القراء على إذاعة القرآن الكريم على الراديو

وتقدم إذاعة القرآن الكريم على الراديو أشهر قرائها عبد الباسط عبد الصمد، مصطفى إسماعيل، محمد رفعت، محمد صديق الشناوي، محمود خليل الحصري، والذي تبث تسجيلاتهم في تمام الساعة السابعة صباحًا.

أشهر البرامج التي تقدم على إذاعة القرآن الكريم بالراديو

تقدم إذاعة القرآن الكريم على الراديو أشهر البرامج الدينية التي ينتظرها المسلمين لإستماعها ومنها " براعم الإيمان - سيرة ومسيرة - رحاب الفقة - وبرنامج موسوعة الفقة الإسلامي الذي يأتي في منتصف الليل - ورياض السيرة العطرة ".

قد يهمك أيضا:

تردد قناة أون تايم سبورت على نايل سات ON Time Sports live



الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمير مرتضى يكشف حقيقة المشاجرة بين ساسي وحازم إمام

قمة «مصرية عراقية أردنية» فى عمان بمشاركة السيسى الأسبوع المقبل

اليوم.. انقطاع مياه الشرب عن 15 منطقة بالقاهرة لمدة 16 ساعة

غرق العوامة السياحية «جولدز جيم» بالكامل في الدقي

الصور

image description

ندوة ثروت الخرباوى لمناقشة روايته الجديدة «مولانا الجوسقى»

image description

عادل بخيت.. فنان يجسد المسيح بطمي النيل الأسواني (فيديو)

image description

مدد يا آل البيت.. حكايات من مقامات الصالحين احتفالا بالسنة الهجرية

image description

نتائج انتخابات مجلس الشيوخ

image description

«الآثار» تفتح 3 أديرة فى نقادة بعد الترميم (صور)

الأكثر قراءة

الحضور 3 أيام أسبوعيًا.. «التعليم» تناقش شكل العام الجديد

زوج هالة صدقي يطالب النائب العام بالتدخل ويصر على تحليل الـDNA

اليوم.. انقطاع مياه الشرب عن 15 منطقة بالقاهرة لمدة 16 ساعة

التفاصيل الكاملة لغرق عوامة شهيرة في العجوزة

إنفوجراف

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

أهم 15 تاريخًا للاكتشافات وصناعة الغاز فى مصر خلال 60 عامًا (إنفوجراف)

image description

رسوم تحصيل المخلفات بالقانون الجديد (إنفوجراف)

image description

شروط الاشتراك فى مسابقة ملكة جمال مصر (إنفوجراف)

أيام زمان

أشهر أدوار سعاد حسني وداليدا كانت من نصيب فنانة أخرى واستبعدها يوسف شاهين

«ارتداء مايوه».. سر اعتزال هالة صدقي التمثيل 5 سنوات

«سجلت الوصية بصوتي وهذه أمنيتي».. الأيام الأخيرة لفريد شوقي

«عرفت أحمد مظهر حافيًا.. ويوسف شاهين شرّب الخروف خمر».. اعترافات مثيرة لـ مريم فخر الدين

نجم الساعة

مصطفى محرم: كتبت 25 حلقة من مسلسل «محمد فوزى».. وتامر حسنى أبرز المرشحين للبطولة

منوعات

موعد عودة الطيران الدولي في السعودية

تردد إذاعة القرآن الكريم على الراديو والنايل سات

علماء يحددون سبب الإصابة أكثر من مرة بعدوى كورونا

المشي والسباحة يقللها.. الكعب العالي يفاقم أعراض الدوالي

مقالات الرأي
ماجد حبته
مستشفى الكبد المصرى
د. محمد عفيفي
مصر والبحر الأحمر
مدحت بشاى
ورود الإبداع لا تزهر فى العتمة
جمال طه
المبادرة الأمريكية للتسوية فى ليبيا
المزيد

الثقافة

حفل توزيع جوائز مبدعى المستقبل بثقافة روض الفرج

«مأوى وملاذ».. هكذا تتمثل المرأة في روايات حنا مينه

«ثقافة المنيا» تواصل احتفالاتها بذكرى افتتاح قناة السويس

إبداعات قصور الثقافة تجوب المحافظات مع الحفاظ على تدابير الوقاية