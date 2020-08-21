تردد إذاعة القرآن الكريم على الراديو والنايل سات

إذاعة القرآن الكريم

تردد إذاعة القرآن الكريم على النايل سات

تردد إذاعة القرآن الكريم على الراديو

قد يهمك أيضا:









يبحث المسلمين من مختلف أنحاء يوميًا عنلكونها أول إذاعة تبث القرآن الكريم على مستوى العالم، ولأنها مختصة للقراء، وتقدم قرءاة القرآن الكريم بأصوات مختلفة، وتتميز إذاعة القرآن الكريم المصرية بتقديم القرآن من خلال نخبة من الشيوخ المشهورين، لذلك يتابعها الملايين من المسلمين حول العالم بشكل يومي، ويعرض لكم " الدستور " التردد الخاص بإذاعة القرآن الكريم بمناسبة رأس السنة الهجرية لسماع أفضل الأدعية من خلال البرامج الدينية.يقدم لكم " الدستور " تردد إذاعة القرآن الكريم لتسهيل عمليات البحث على المسلمين، وتعتبر إذاعة القرآن الكريم من أشهر المحطات الإذاعية في جمهورية مصر العربية، وبدأت إذاعة القرآن الكريم مشوارها في بث القرآن على المسلمين من يوم 29 مارس 1964.وتقدم إذاعة القرآن الكريم العديد من البرامج الدينية المتنوعة في تفسير آيات القرآن الكريم، وتفسير الآحاديث الدينية المهمة لدى المسلمين، والفتاوي، ومن أشهر قرائها عبد الباسط عبد الصمد، مصطفى إسماعيل، محمد رفعت، محمد صديق الشناوي، محمود خليل الحصري.تبث إذاعة القرآن الكريم على النايل سات عبر القمر الصناعي على التردد 11766، والاستقطاب h، وبمعدل الترميز 27500.تبث إذاعة القرآن الكريم على الراديو بتردد " fm 98.0 " في القاهرة الكبرى، وعلى تردد الثابت" 99.6fm " في المحلة الكبرى، وعلى التردد " 90.1fm " في الإسكندرية، وعلى التردد الأخر لأهل بورسعيد " 98.0fm ".أشهر القراء على إذاعة القرآن الكريم على الراديووتقدم إذاعة القرآن الكريم على الراديو أشهر قرائها عبد الباسط عبد الصمد، مصطفى إسماعيل، محمد رفعت، محمد صديق الشناوي، محمود خليل الحصري، والذي تبث تسجيلاتهم في تمام الساعة السابعة صباحًا.أشهر البرامج التي تقدم على إذاعة القرآن الكريم بالراديوتقدم إذاعة القرآن الكريم على الراديو أشهر البرامج الدينية التي ينتظرها المسلمين لإستماعها ومنها " براعم الإيمان - سيرة ومسيرة - رحاب الفقة - وبرنامج موسوعة الفقة الإسلامي الذي يأتي في منتصف الليل - ورياض السيرة العطرة ".