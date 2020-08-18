تردد قناة أون تايم سبورت على نايل سات ON Time Sports live

تردد قناة أون تايم سبورت

تردد قناة أون سبورت على نايل سات





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ويقدم لكم «الدستور» التردد الخاص بقناة أون تايم سبورت علي نايل سات، حيث يهتم الجماهير العربية والمصرية من متابعي الكرة القدم المصرية بمشاهدة قناة أون تايم سبورت لمتابعة الدوري المصري بشكل حصري وبعض المباريات للفرق العربية في عدد من البطولات، بعد الإعلان عن عودة الدوري المصري الممتاز، بعد توقف دام لأكثر من شهر نتيجة الإجراءات الوقائية التي أعلنت عنها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.القمر: نايل ساتالجودة: SDتردد القناة: 10853.الاستقطاب: أفقي H.معدل الترميز: 27500.معامل التصحيح الخطأ: 56.وكانت أعلنت قناة تايم سبورت On Sport حقها الرسمي في عرض العديد من المباريات، وحقها في إذاعة مباراة السوبر المصري للعالم الحالي 2020 بين فريقي الأهلي ونادي الزمالك.كما تقدم قناة اون تايم سبورت باقة كبيرة من البرامج المتميزة الجديدة التي تنشر أحدث الأحداث الرياضية حول العالم ولا تعتمد على الأخبار المصرية، ومن جهتها أعلنت المجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية، بدء التعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام لإطلاق عدد من قنواتأون تايم سبورت.وتم إطلاق القنوات في أوائل عام الحالي 2020، وتضمنت قنوات ON Sport التي تم إطلاقها في نهاية عام 2016، والتي حققت نجاحًا كواحدة من أهم القنوات الرياضية المفتوحة في مصر، والقناة الفضائية Time Sports التي حققت نجاحًا كبيرًا خلال كأس الأمم الأفريقية 2019.وتم افتتاحها خلال شهر أغسطس الجاري، وتعتبر أهم قناة رياضية في الشرق الأوسط، حيث لديها أقوى إعلامي مصري وهو أحمد شوبير وأقوى المحللين المصريين، وقدم قناة تايم سبورت، نخبة كبيرة من البرامج المميزة عبر تردد قناة أون سبورت الجديد 2020 من أحل تغطية كافة الأحدث الرياضية على مستوى العالم ولبس داخل مصر فقط، مستفيدة في ذلك من وجود نخبة الإعلاميين في العالم العربي.