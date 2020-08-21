«الأنفاق»: تقنيات متطورة في التعامل مع الطوارئ بخط المترو الثالث

قال الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو تبدأ من النزهة حتى عدلي منصور، منوهًا بأنه تم تصميم محطات الخط الثالث بوسائل أمان وقطارات عالية المستوى طبقًا للمعايير والمواصفات العالمية.وأضاف والي خلال لقائه ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن قطارات الخط الثالث حديثة جدًا، لافتًا إلى أن القطار يتحمل من 1600 لـ1800 راكب.وأوضح رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن أسلوب التواصل في حالات الطوارئ متقدم جدًا، ويراعي ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرًا إلى أن محطة عدلي منصور محطة تبادلية مركزية، وهي أول محطة تشمل وسائل نقل مختلفة، حيث إنها تشمل محطة القطار الكهربائي، ومحطة سكك حديد السويس، وموقف أتوبيسات نقل للأقاليم، بالإضافة إلى موقف انتظار للسيارات يسمح لانتظار 400 سيارة.