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الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أبرزهم مدير حرس الحدود.. أمر ملكى سعودى بإقالة عدد من المسؤولين

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 01:45 ص
محمد بن سلمان
محمد بن سلمان
وكالات
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صدر أمر ملكي سعودي بإقالة عدد من المسؤولين عن مشروعات العلا والبحر الأحمر السياحية بتهمة الفساد والتحقيق معهم فيما يتعلق بتسهيل التعديات على أراض خاصة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، بأنه صدر أمر ملكي بناء على ما ورد من الهيئة الملكية لمحافظة العلا وشركة البحر الأحمر وشركة تطوير السودة، بشأن التعديات غير النظامية على أراضي مشروع البحر الأحمر والتي تجاوزت 5000 تعدي وتجاوزت العشرات في محافظة العلا، فضلًا عن التجاوزات في العشوائيات والمخيمات غير المرخصة من قبل الهيئة الملكية لمحافظة العلا أو شركة البحر الأحمر أو شركة تطوير السودة وحيث إن هذه التعديات تعد تجاوزًا للنظام وتشكل ضررًا بيئيًا، فضلًا عن تأثيرها الكبير على إنجاز المشاريع وخططها، ونظرًا لأنه تبين أنه تم الترخيص لهذه التعديات بتجاوزات من قبل بعض المسؤولين، ويعد ذلك تعديًا على اختصاص الهيئة أو الشركات المذكورة.

وبحسب الوكالة فقد قضى الأمر الملكي بما يلي:

1 ـ إنهاء خدمة الفريق عواد بن عيد بن عوده البلوي (مدير عام حرس الحدود) بإحالته إلى التقاعد.
2 ـ إعفاء محافظي: أملج، والوجه ورئيس مركز السودة.
3 ـ إعفاء قائدي قطاع حرس الحدود في أملج والوجه.
4 ـ إعفاء المسؤول عن التعديات ونائبه في وزارة الداخلية، والمسؤولين عن التعديات في إمارات ( المدينة المنورة، وتبوك، وعسير ).
5 ـ إعفاء أمين منطقة تبوك، ورؤساء بلديات: أملج، والوجه، والسودة.
6 ـ إعفاء المسؤول عن التعديات في أمانتي منطقة المدينة المنورة ومنطقة تبوك.
7 ـ تمنح وزارتا الداخلية والشؤون البلدية والقروية وإمارات المدينة المنورة وتبوك وعسير مهلة شهر من تاريخه لإزالة كل التعديات، وسيتم اتخاذ إجراءات مشددة جدًا في حال وجود أي تعد آخر بعد ذلك.
8 ـ تقوم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد حالًا بالتحقيق مع جميع المسؤولين المشار إليهم أعلاه، حيال مسؤوليتهم عن التعديات المشار إليها، وتتخذ الإجراءات النظامية بحقهم، والرفع بما يتم التوصل إليه.

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