صحيفة بريطانية: مصر تبدأ في بناء أكثر المحطات النووية أمانًا

أكدت صحيفة "آرب نيوز" البريطانية أنه سيتم بناء أول محطة للطاقة النووية في مصر العام المقبل.وتابعت أن هيئة المحطات النووية (NPPA) أكدت أنه من المتوقع إصدار تصريح لبناء موقع محطة الضبعة للطاقة النووية في النصف الثاني من عام 2021.وستكون أول محطة للطاقة النووية في مصر، وستقام في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح، على بعد حوالي 130 كيلومترًا شمال غرب القاهرة.وأشارت إلى أن شركة روساتوم الحكومية للطاقة الذرية الروسية ستقوم ببنائه بتكلفة تزيد عن 25 مليار دولار، ومن المتوقع أن يتم تمويل 85% من تكلفة المشروع من خلال قرض روسي ستبدأ مصر سداده في أكتوبر 2029 من خلال أقساط نصف سنوية على مدى 22 عامًا بسعر فائدة 3%.وأكدت الصحيفة أن المحطة تعد من أكثر المحطات أمانا في العالم، حيث سيتم تجهيز المفاعلات الأربعة بالمحطة بأحدث أنظمة الأمان بعد إضافة معايير أمان إضافية، وسيكون لديهم قدرة غير مسبوقة على مقاومة الحوادث الكبيرة، مثل اصطدام طائرة تزن 400 طن بسرعة 150 مترًا في الثانية، ويتميز هذا النوع من المفاعلات أيضًا بالتشغيل الآمن دون أي آثار سلبية على البيئة المحيطة.ويضمن عدم حدوث تسرب إشعاعي من خلال الفلاتر والحواجز المتعددة، ويحتوي على نظام تحكم آلي حديث.