رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحيفة بريطانية: مصر تبدأ في بناء أكثر المحطات النووية أمانًا

الخميس 20/أغسطس/2020 - 04:44 م
المحطات النووية
المحطات النووية
إسراء صلاح الدين
طباعة
أكدت صحيفة "آرب نيوز" البريطانية أنه سيتم بناء أول محطة للطاقة النووية في مصر العام المقبل.

وتابعت أن هيئة المحطات النووية (NPPA) أكدت أنه من المتوقع إصدار تصريح لبناء موقع محطة الضبعة للطاقة النووية في النصف الثاني من عام 2021.

وستكون أول محطة للطاقة النووية في مصر، وستقام في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح، على بعد حوالي 130 كيلومترًا شمال غرب القاهرة.

وأشارت إلى أن شركة روساتوم الحكومية للطاقة الذرية الروسية ستقوم ببنائه بتكلفة تزيد عن 25 مليار دولار، ومن المتوقع أن يتم تمويل 85% من تكلفة المشروع من خلال قرض روسي ستبدأ مصر سداده في أكتوبر 2029 من خلال أقساط نصف سنوية على مدى 22 عامًا بسعر فائدة 3%.

وأكدت الصحيفة أن المحطة تعد من أكثر المحطات أمانا في العالم، حيث سيتم تجهيز المفاعلات الأربعة بالمحطة بأحدث أنظمة الأمان بعد إضافة معايير أمان إضافية، وسيكون لديهم قدرة غير مسبوقة على مقاومة الحوادث الكبيرة، مثل اصطدام طائرة تزن 400 طن بسرعة 150 مترًا في الثانية، ويتميز هذا النوع من المفاعلات أيضًا بالتشغيل الآمن دون أي آثار سلبية على البيئة المحيطة.

ويضمن عدم حدوث تسرب إشعاعي من خلال الفلاتر والحواجز المتعددة، ويحتوي على نظام تحكم آلي حديث.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إجراء جديد من «التعليم» بخصوص الطالبة سلمى الحاصلة على 35 درجة فى التظلمات

«الراقصة الطائرة».. الأمن يكشف لغز فيديو الفتاة المعلقة من شعرها

شهداء الواجب.. وفاة ضابط وأمين شرطة وإصابة مجند أثناء تأدية عملهم

«عرفت أحمد مظهر حافيًا.. ويوسف شاهين شرّب الخروف خمر».. اعترافات مثيرة لـ مريم فخر الدين

الصور

image description

مدد يا آل البيت.. حكايات من مقامات الصالحين احتفالا بالسنة الهجرية

image description

نتائج انتخابات مجلس الشيوخ

image description

«الآثار» تفتح 3 أديرة فى نقادة بعد الترميم (صور)

image description

مباراة الزمالك ونادي مصر

image description

قاعة مجلس الشيوخ

الأكثر قراءة

الحضور 3 أيام أسبوعيًا.. «التعليم» تناقش شكل العام الجديد

مفاجأة.. شقيق «أمنية» يعمل فى ورشة وأختها متزوجة عرفيًا دون السن

«عرفت أحمد مظهر حافيًا.. ويوسف شاهين شرّب الخروف خمر».. اعترافات مثيرة لـ مريم فخر الدين

روسيا: بدء تصدير لقاح ضد فيروس كورونا فى نوفمبر

إنفوجراف

image description

رسوم تحصيل المخلفات بالقانون الجديد (إنفوجراف)

image description

أهم 15 تاريخا للاكتشافات وصناعة الغاز في مصر خلال 60 عاما (إنفوجراف)

image description

شروط الاشتراك فى مسابقة ملكة جمال مصر (إنفوجراف)

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

أيام زمان

«عرفت أحمد مظهر حافيًا.. ويوسف شاهين شرّب الخروف خمر».. اعترافات مثيرة لـ مريم فخر الدين

«لم أجد عملًا جيدًا بعد الهجان»..اعترافات محمود عبدالعزيز عن السينما والفوبيا

كواليس معركة وحش الشاشة وحسين صدقى على «خالد بن الوليد»

الرجل الثانى.. سعيد صالح سُجن بسبب سخريته من الرؤساء واتُهم بتعاطى المخدرات

نجم الساعة

حقيقة عودة سؤال القصة في نظام الثانوية الجديد

منوعات

تحذير من عارض في الأذن قد يعني ظهوره الإصابة بكورونا

متلازمة مميتة ترتبط بكورونا وتسبب تغيرات مناعية للأطفال

علاج بالخلايا الجذعية يعطي أملًا لمرضى السكري

كارثة «كاليفورنيا».. آلاف الأمريكيين يهربون إلى الشوارع

مقالات الرأي
صفوت البياضي
وا حسرتاه على سويسرا الشرق (لبنان)
أحمد بهاء الدين شعبان
في جذور المحنة اللبنانية (2)
جلال حمام
حتى لا نغرق فى بحار الوهم الأردوغانى
دعاء خليفة
الإمارات وإسرائيل والسلام
المزيد

الثقافة

محمد إبراهيم فى ضيافة «إقرأ معانا» أونلاين

وليد جاهين: أقدم معالجة أسطورية للجسد الأنثوى بمعرض «إيف»

جبهة الإنقاذ: ألاعيب رئيس اتحاد الكتاب لن تصبنا بالملل

المصريون يذبحون الكلب «سيمور وش القملة»