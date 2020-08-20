حفظ التحقيقات فى حريق مخبز بعين شمس

قررت نيابة عين شمس الجزئية، اليوم الخميس، حفظ التحقيقات في حريق مخبز بدائرة القسم، لعدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، وتبين أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي.البداية كانت عندما تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا بنشوب حريق داخل مخبز فى عين شمس، وانتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة عليه، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.