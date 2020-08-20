وزير الأوقاف: عودة الجمعة مقتصرة على المساجد الكبرى

علّق الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، على قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء حول عودة صلاة الجمعة 28 أغسطس الجاري في المساجد الكبرى.وقال "جمعة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة "الأولى" المصرية، مساء اليوم الأربعاء، إن ضوابط صلاة الجمعة تتضمن مراعاة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة وإحضار المصلى الشخصي.وأضاف "وزير الأوقاف"، أن من ضمن ضوابط صلاة الجمعة ألا تتعدى الخطبة 10 دقائق، مؤكدًا: "لا حرج على من صلى الجمعة ظهرًا في منزله طوال فترة الفتح الجزئي، حيث إن الشرع يجيز ذلك ولا حرج في الشرع على من صلى في منزله بنية الوقاية".وأكد على استمرار غلق الزوايا لأداء صلاة الجمعة واقتصارها على المساجد الكبرى، مشيرًا إلى أن هذه القرارات تحمي المواطن أولًا من تعرضه للضرر خلال جائحة كورونا المنتشرة، ذلك لأن الحفاظ على الصحة من العبادة لله سبحانه وتعالى.