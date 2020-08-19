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سياسي

طارق تهامى: الوطن ينتظر من «الشيوخ» أداءً برلمانيًا راقيًا

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 05:03 م
طارق تهامي
طارق تهامي
إسلام نصير
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أكد النائب طارق تهامي، عضو مجلس الشيوخ، وأحد مرشحى حزب الوفد فى القائمة الوطنية من أجل مصر بقطاع الصعيد، شكره وتقديره لكل الناخبين المقيدين فى محافظات القطاع الإحدى عشرة، مؤكدًا أن هذه الثقة الكبيرة التي منحها أبناء قطاع الصعيد للقائمة ومرشحيها، تتطلب العمل بكل الجد والإخلاص لتأكيدها من خلال تنفيذ المهام الموكلة لمجلس الشيوخ بكل أمانة، كما نص عليها قانون المجلس.

وقال عضو مجلس الشيوخ، إن الوطن ينتظر من المجلس أداءً برلمانيًا راقيًا يتناسب مع طبيعة عمله واختصاصاته التي تتمثل في أخذ رأيه في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، ومشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.

ووعد "تهامي" المواطنين العمل على اتخاذ كل المواقف التي تهدف للمصلحة العليا للبلاد، ومساندة الدولة المصرية فى تحدياتها، والوقوف إلى جانب مصلحة المواطن الاقتصادية والاجتماعية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم، نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ، وأسفرت عن حصول القائمة الوطنية من أجل مصر التى تضم 11 حزبًا من بينها الوفد، على ثقة الناخبين فى قطاعاتها الأربعة، بما يعنى حصول القائمة الوطنية بقطاع الصعيد على هذه الثقة التى تؤهل أعضاء هذه القائمة لعضوية مجلس الشيوخ.

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