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الأربعاء 19 أغسطس 2020 الموافق 29 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بسبب تسليح الإرهابيين.. ألمانيا تلوّح بفرض عقوبات على تركيا

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 02:03 م
هايكو ماس
هايكو ماس
أبوزيد على
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كشف وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، خلال مقابلته مع نظيره الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أمس الثلاثاء في أبوظبى، عن إمكانية فرض عقوبات جديدة على تركيا، حال عدم إيقاف شحن الأسلحة إلى الأراضي الليبية.

وجدد "ماس" الدعوة إلى منع شحن أسلحة ترسلها بعض الأطراف إلى الميليشيات الليبية وحكومة الوفاق المنتهية ولايتها، مشيرًا إلى أن هناك زخمًا من الأمل فى ليبيا، بعد محادثاتنا فى طرابلس، وهناك إشارات إيجابية حول إنشاء منطقة منزوعة السلاح، وفقًا لموقع تركيا الآن.

يذكر أن وزير الخارجية الألمانى كان قد زار طرابلس، الاثنين الماضى، وقال: "إن العالم يجب ألا ينخدع بالهدوء فى ليبيا حاليا، وإيجاد طريقة لإنهاء الصراع".

من جانبها، حاولت ألمانيا أن تتصرف كوسيط، وفي يناير الماضي، عقدت قمة في برلين اتفق فيها المشاركون من الجانبين على احترام حظر الأسلحة ودفع الأطراف المتحاربة الليبية للتوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار، لكن الاتفاقية انتهكت مرارًا وتكرارًا.

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