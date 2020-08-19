بسبب تسليح الإرهابيين.. ألمانيا تلوّح بفرض عقوبات على تركيا

كشف وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، خلال مقابلته مع نظيره الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أمس الثلاثاء في أبوظبى، عن إمكانية فرض عقوبات جديدة على تركيا، حال عدم إيقاف شحن الأسلحة إلى الأراضي الليبية.وجدد "ماس" الدعوة إلى منع شحن أسلحة ترسلها بعض الأطراف إلى الميليشيات الليبية وحكومة الوفاق المنتهية ولايتها، مشيرًا إلى أن هناك زخمًا من الأمل فى ليبيا، بعد محادثاتنا فى طرابلس، وهناك إشارات إيجابية حول إنشاء منطقة منزوعة السلاح، وفقًا لموقع تركيا الآن.يذكر أن وزير الخارجية الألمانى كان قد زار طرابلس، الاثنين الماضى، وقال: "إن العالم يجب ألا ينخدع بالهدوء فى ليبيا حاليا، وإيجاد طريقة لإنهاء الصراع".من جانبها، حاولت ألمانيا أن تتصرف كوسيط، وفي يناير الماضي، عقدت قمة في برلين اتفق فيها المشاركون من الجانبين على احترام حظر الأسلحة ودفع الأطراف المتحاربة الليبية للتوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار، لكن الاتفاقية انتهكت مرارًا وتكرارًا.