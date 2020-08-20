برلماني: ترحيل مصروفات «باص» المدارس الخاصة أنصف أولياء الأمور

قال فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن قرار حماية المستهلك بترحيل مصروفات أتوبيسات المدارس الخاصة للعام الجديد جاء إنصافًا لأولياء الأمور الذين بحت أصواتهم في المطالبة بحقوقهم دون استجابة، بعد أن دفعوا مصاريف "الباص" كاملة بالفصل الدراسي الثاني ولم يدخل الطلاب المدارس بعد قرار تعليقها.وأوضح، في بيان له، أن المدارس الخاصة رفضت رد جزء من المصروفات السابقة أو حتى مصروفات الباص، وفي نفس الوقت فرضت زيادات رغم غياب أي معلومة عن العام الدراسي 2020-2021، حتى إن الأمر وصل إلى تهديد أولياء الأمور بالضغط عليهم بفصل أبنائهم ورفض ملفاتهم كما رفضت مدارس كثيرة استلام الأبحاث ليضغطوا عليهم لدفع المصاريف قبل نهاية مايو المنصرم.وأضاف أنه يجب ألا نترك أولياء الأمور يقعون فريسة لجشع بعض أصحاب المدارس الخاصة الذين يرفضون رد جزء من المصروفات مقابل الباص مثلا الذي لم يتم استخدامه بسبب وقف الذهاب للمدارس، وفي نفس الوقت تأجيل دفع المصروفات لبداية العام الدراسي الجديد، حتى تتضح الرؤية مع عدم وجود أي زيادة بالمصروفات، مطالبا بتشديد الرقابة عل المدارس الخاصة والدولية، والتي أصبح التعليم بالنسبة لها مجرد "بيزنس".