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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحالة عاطل للجنايات بتهمة سرقة الفيلل بالقاهرة الجديدة

الخميس 20/أغسطس/2020 - 11:53 م
عاطل
عاطل
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، بإحالة عاطل لمحكمة الجنايات لاتهامه بسرقة الفيلل السكنية بالقاهرة الجديدة.

وذكر قرار الإحالة أن المتهم هو "عصام.س" ٣٢ سنة، عاطل، وسبق اتهامه فى سرقة الشقق السكنية، وأقر المتهم بسرقة 7 فيلل سكنية بأسلوب التسلق، كما أقر بسرقته مصوغات ذهبية وفضية تتعدى ٣٨٠ ألف جنيه، وتمكن من سرقة مبلغ ٢٥٠ ألف جنيه حصيلة السرقة بالفيلل السكنية، بجانب ٨ هواتف محمولة، و٤ لاب توب، وساعات ماركة عالمية.

وكانت بداية الواقعة عندما وردت عدة بلاغات لقسم شرطة التجمع تفيد بسرقة الفيلل السكنية الخاصة بهم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم واقتياده لقسم الشرطة، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

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