ممدوح الحسينى: البرلمان يسعى للقضاء على فساد المحليات (فيديو)

قال النائب ممدوح الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن صاحب العقار المخالف معرض لنفس العقوبة الذي يتعرض لها صاحب الوحدة نفسها، مؤكدًا أنه يجب على صاحب العقار أن يحول وضعه من وضع غير آمن إلى وضع آمن.وأكد النائب خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، أن مجلس النواب يسعى إلى هدف رئيسي هو القضاء على الترهل الإداري والفساد داخل المحليات الذي يترتب عليه الكثير من المشاكل.ولفت إلى أن المستفيد الأول من معالجة هذا الفساد هو المواطن، متابعًا: "ينقصنا البيان الإعلامي القائم على تطبيق قوانين العقار، لأنه لا يوضح بطريقة واضحة وشفافية مكتسبات هذا القانون للمواطن".وأكد عدم وجود بيان إعلامي واضح بين الدولة والمواطن، مشددًا على أهميته لمنع حدوث مشاكل في المباني، معقبًا: "كل ما يقال من المسئولين عملية ترهيب للمواطن فقط أدي ذلك إلي غضب المواطن".وأِشار عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن أي مبلغ تم دفعه من جهة المواطن في أي مرحلة يحسب من مبلغ جدية التصالح، منوهًا بأن هناك غرامات باهظة قد تصل إلى عقوبة السجن.