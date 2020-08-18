إصابة 17 شخصًا في هجمات صاروخية بأفغانستان

أصيب 17 شخصًا على الأقل في هجمات صاروخية استهدفت العاصمة الأفغانية كابول، بينما كان المواطنون يحتفلون بعيد الاستقلال الـ101 للبلاد.وذكرت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية اليوم الثلاثاء، أن 14 صاروخًا على الأقل سقطوا في مناطق مختلفة بالعاصمة، وقد أطلقوا من مركبتين من منطقتي بي دي 16 وبي دي17.ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات.