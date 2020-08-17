حبس المتهمين بحيازة سلاح نارى للتشاجر بعين شمس

قررت نيابة عين شمس الجزئية، حبس شقيقين 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهم بحيازة أسلحة نارية وذخائر بقصد التشاجر بسبب خلافات الجيرة، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.وكشفت تحريات المباحث الجنائية بقيام أحد الأشخاص وشقيقه بحيازة أسلحة نارية بالمنطقة محل سكنهما بدائرة القسم، بقصد التشاجر مع أحد الأشخاص، وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما بندقية خرطوش - فرد خرطوش - 9 طلقات من ذات العيار.وبمواجهتهما بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإعداد للتشاجر مع أحد الأشخاص بسبب خلافات الجيرة.تم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.