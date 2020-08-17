تأجيل الطعن على عدم اعتماد «عمومية الزمالك» لـ21 سبتمبر

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، تأجيل الطعن المقام من مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، ووزير الشباب والرياضة، والتي يطالب فيها بوقف قرار اللجنة الأوليمبية ببطلان اعتماد الجمعية العمومية لجلسة 21 سبتمبر المقبل.واختصمت الطعن الذي حمل رقم ٧١٣٦٧ لسنة ٦٥ قضائية رئيس اللجنة الأوليمبية.وذكر الطعن أن قرار اللجنة الأوليمبية بعدم اعتماد الجمعية العمومية لنادى الزمالك مخالف للقانون واللائحة المنظمة للنادي.