السعودية تسجل 1372 إصابة بكورونا و1432 حالة شفاء جديدة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الإثنين، تسجيل 1372 إصابة بفيروس كورونا و1432 حالة شفاء جديدة.وسجلت السلطات الصحية السعودية، خلال الساعات الـ24 الماضية، أدنى حصيلة وفيات جراء فيروس كورونا المستجد منذ نحو أسبوعين.وأعلنت وزارة الصحة السعودية، السبت الماضي، في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي العدوى التي تسبب مرض "كوفيد-19"، عن رصد 31 وفاة جديدة ناجمة عن الوباء خلال آخر 24 ساعة (مقابل 35 وفاة أمس)، ما يمثل أدنى حصيلة وفيات يومية منذ الأول من أغسطس عندما تم تسجيل 30 وفاة.وسجلت السلطات الصحية في المملكة، خلال اليوم الأخير، 1413 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19"، مقابل 1383 إصابة في اليوم السابق.