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الإثنين 17 أغسطس 2020 الموافق 27 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

8 موديلات للأحذية في موضة خريف وشتاء 2020- 2021 (صور)

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 02:09 م
حذاء
حذاء
سلمى بدر
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بدأت صيحات الموضة للأحذية الوصول والإعلان عنها، وقبل استقبال موسم الخريف حان الوقت لمعرفة أنماط الأحذية التي يجب اقتناؤها لضمان إطلالة رائعة بأحدث صيحات الموضة في موسم خريف وشتاء عام 2020- 2021.
- أحذية البوت العالية حتى الفخذ
لا يوجد حذاء مثالٍ لموسمي الخريف والشتاء أكثر من زوج جيد من أحذية البوت، خاصة البوت المرتفع حتى الركبة، وقد رأيناها بتصميمات مختلفة وأقمشة متنوعة على مدرجات علامات شهيرة لموسم خريف وشتاء 2020- 2021، مما يؤكد شعبيتها في الموسم المقبل.
موضة 2020 2021
موضة 2020 2021
- البلاتفورم
ظهرت أحذية البلاتفورم على مختلف مدرجات العرض لهذا الموسم، فبعد عدة سنوات من غيابها على مشهد الموضة، ستعود بقوة في الموسم المقبل.
موضة 2020 2021
موضة 2020 2021
- صنادل الأربطة
تعتبر صنادل الأربطة النمط المثالي لإطالة الساقين، ولموسم الخريف يمكن ارتداء صندل يتميز بأربطة عريضة من الساتان، أو زوج معدني فاخر وأنيق ملائم للسهرات والمناسبات.
موضة 2020 2021
موضة 2020 2021
- الباليرينا
سيشهد الموسم المقبل أيضا عودة كبيرة لأحذية الباليرينا، والتي تمنح مظهرا عصريا أنيقا، وقد قدمت بإصدارات بألوان ناعمة لإضفاء لمسة من الأنوثة على أي مظهر.
موضة 2020 2021
موضة 2020 2021
- البوت العسكري
بعد أن صنع مكانا له في مشهد الموضة الموسم الماضي، عادت البوتات العسكرية لتجتاح مرة أخرى مشهد الموضة لخريف وشتاء 2020-2021، وقد شوهدت على مدرجات الموضة بنمط الأربطة وفي جلود وأحجام متنوعة، فهو الاتجاه المثالي لمواجهة الموسم البارد مع الحفاظ على المظهر الأنيق.
موضة 2020 2021
موضة 2020 2021
- البروجز
زوج جيد من أحذية البروجز يشبه زوجا جيدا من الجينز، هذا الموسم أظهر المصممون حماسا كبيرا لهذا الاتجاه القديم، والذي سيكون الاتجاه الجديد الذي يجب إضافته إلى خزانة الملابس لهذا الخريف.
موضة 2020 2021
موضة 2020 2021
- الأحذية ذات المقدمة المدببة
الاتجاه لمقدمة القدم المدببة هو الطريقة المثالية لتجديد الإطلالة في الخريف، بعد انتهاء صلاحية المقدمة المربعة التي اجتاحت مشهد الموضة في المواسم الأخيرة، ويبدو أن هذا الاتجاه المعاكس هو الطريقة الجديدة للتميز.
موضة 2020 2021
موضة 2020 2021
- الأحذية الرياضية المكتنزة
الأحذية الرياضية المكتنزة هي الاتجاه الأكثر راحة للأحذية، وبرزت كثيرا على مدرجات الموضة لخريف وشتاء 2020- 2021 الأحذية الرياضية ذات النعال السميكة، حيث قامت العلامات التجارية بتصميمه في لوحة من الألوان الجريئة والزاهية مثل الأخضر الليموني والبرتقالي النيون، مما أضفى لمسة عصرية على الحذاء الرياضي.
موضة 2020 2021
موضة 2020 2021
 

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