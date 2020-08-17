الإفتاء: المشروعات القومية رسالة مهمة للتنمية والقضاء على التطرف (فيديو)

أكد الدكتور خالد عمران، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الدين الإسلامي هدفه التعمير والعمارة في الأرض، ورفض العشوائيات والطريقة غير السليمة في الحياة، مضيفًا أن المشروعات القومية رسالة مهمة، تنبع من طبيعة مصرية وسطية حريصة لتقديم هذا النموذج المتدين عبر العصور.وأضاف الدكتور خالد عمران، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم الإثنين، أن خرائط التنمية في مصر تستهدف القضاء على التطرف والعنف، لافتًا إلى أن التعمير جزء أساسي من الدين، وهذا ما يدعو له الدين الإسلامي.وأوضح أن القيادة السياسية تعمل على التنمية وتعمير مصر، ولكن مروجي الشائعات يسعون لهدم البلاد ووقف مسيرات التنمية والتقدم.وأشار أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى أن الطبيعة المصرية حريصة على تقديم النموذج المتدين الذى يقبل على الحياة ويرفض كل فكر متطرف ويغرس النخلة لإعمار الأرض.