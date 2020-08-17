تباين أداء مؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات اليوم

تباين أداء مؤشرات بورصة الكويت لدى مستهل تعاملات، اليوم الإثنين، ثاني تعاملات الأسبوع، حيث ارتفع المؤشران العام والأول بنسبة 0.47% و0.64% على التوالي، فيما تراجع المؤشران الرئيسي و"رئيسي 50" بواقع 0.03% و0.08%.وبلغ حجم التداولات الإجمالي في البورصة الكويتية بمستهل تعاملات اليوم نحو 48.1 مليون سهم، جاءت بتنفيذ 2290 صفقة حققت سيولة بقيمة 12.8 مليون دينار.وجاء سهم "المعدات" على رأس قائمة الأسهم المرتفعة للأسهم بنسبة صعود بلغت نحو 25.93%، فيما تصدر سهم "العربية العقارية" قائمة الأسهم المتراجعة بنسبة هبوط سجلت حوالي 4.35%.وتصدر سهم "شمال الزور" نشاط التداولات على كافة المستويات، وذلك في ثاني جلساته ببورصة الكويت بعد إدراجه أمس الأحد.وبلغت أحجام التداول من سهم "شمال الزور" بالمستهل نحو 9.85 مليون سهم، جاءت بتنفيذ 884 صفقة حققت سيولة بقيمة 3.86 مليون دينار، ليرتفع السهم 1.05% عند سعر 384 فلسًا.