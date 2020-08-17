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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مادلين مطر: الكورونا مش مزحة

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 12:35 ص
مادلين مطر
مادلين مطر
سناء إسماعيل
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عبرت الفنانة اللبنانية مادلين مطر، عن غضبها من عدم اتباع الإجراءات الوقائية للوقاية من فيروس كورونا في لبنان، محذرة من انتشار الفيروس.

وقالت في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع «تويتر»: «شو الحل، وشو العمل؟ كيف بدنا نحارب كورونا؟ طالما هناك عالم مستهترة وقليلة فهم، سنصل لسيناريوهات بعض الدول، خافوا ربكم والله الدنيا ولا شي إذا الواحد بيخسر حدا من أحبابه، الكورونا مش كذبة، الكورونا مش مزحة».

وشهدت الأيام الأخيرة في لبنان مظاهرات عارمة خاصة بعد انفجار مرفأ بيروت، والذي راح ضحيته عددًا كبيرًا من الأشخاص وسقوط العديد من المصابين، وخلال فترة التظاهرات زادت نسب الإصابة بفيروس كورونا مع قلة المستشفيات بسبب أعداد المصابين، بالإضافة إلى المستشفيات التي تحطمت جراء الانفجار.

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