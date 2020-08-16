الديهي: الدولة أنجزت 12 ألف مشروع في 6 سنوات ووفرت 5 ملايين فرصة عمل

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن إجمالي المشروعات والاستثمارات التي تمت في مصر خلال 6 سنوات كلفت الدولة 4 تريليونات جنيه، وعدد المشروعات التي تم تنفيذها هي 12 ألف مشروع، ووفرت 5 ملايين فرصة عمل على مدار السنوات بهدف الارتقاء بالمواطن المصري.وأضاف الديهي، خلال حلقة برنامج "بالورقة والقلم"، والمُذاع عبر فضائية "ten": "قطاع النقل فقط كان نصيبه ما يقارب 25% من التكلفة الإجمالية، والتي تقدر بـ1.1 ترليون جنيه، أي ما يعادل 950 مليار جنيه، وهي تكلفة إنشاء 7000 كيلو، بتكلفة 175 مليار جنيه للكيلو، وتكلفة السكك الحديدية 142 مليار جنيه، وهذا إنجاز ولا توجد دولة في العالم قامت بتشييد ومد شبكة شرايين طرق 7000 كيلو في 6 سنين فقط".وأكد أنه قبل 2014، كان يُقام كوبري كل 5 سنوات، واليوم نقوم بعمل 10 كباري كل 5 سنوات، لتصل إلى 59 محورا وكوبري على نهر النيل لنصل للخطة التي وضعها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بألا تزيد المسافة بين الكوبري والآخر على 25 كيلومترا.