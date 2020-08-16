«التطبيق غدًا».. وزير النقل يكشف الأسعار الجديدة لتذاكر المترو

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن مصاريف تشغيل المترو حوالي 8 مليارات جنيه سنويًّا، تحصل الهيئة منها 4 مليارات فقط أي 50%، من تكاليف التشغيل، موضحًا أن أسعار التذاكر الجديدة سيتم تطبيقها غدا.وكشف الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى اللبلد"، عن ملامح الزيادة في أسعار التذاكر، قائلًا إن التذكرة التي كانت بـ3 جنيهات سيكون سعرها 5 جنيهات، والتي كانت بـ5 جنيهات ستكون بـ7 جنيهات.وتحفظ وزير النقل على سعر التذكرة للمحطات الأكثر، مكتفيًا بذكر أن بعض المحطات التي تباع تذكرتها بـ10 جنيهات والمواصلات العامة المقابلة لها تصل إلى 35 جنيهًا.ولفت وزير النقل إلى أنه تم التعاقد مع شركة إعلانات على 10 سنين بمليار و110 ملايين جنيه، وحصلوا على 100 مليون مقدمًا.