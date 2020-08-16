حبس المتهم بقتل عشيق زوجته فى 15 مايو 4 أيام
الأحد 16/أغسطس/2020 - 08:02 م
نجلاء رفاعيطباعة
أمرت نيابة حوادث حلوان الكلية، اليوم الأحد، حبس عامل قتل شابا في منطقة ١٥ مايو، ٤ أيام على ذمة التحقيقات عقب ضبطه مع زوجته.
وتبين من مناظرة النيابة أن الجثة لشاب بها طعنات متفرقة في الجسم وجروح طعنية في الرقبة.
تلقى المقدم أحمد رضوان، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، بلاغًا بالعثور على جثة ملقاة بالشارع بمجاورة 12.
وبالانتقال والفحص تبين ذبح عامل شاب بدافع الشرف، بعدما ضبطه داخل منزله في وضع مخل وألقى الجثة في الشارع.
وألقت قوات الأمن على المتهم وتم التحفظ على السلاح المستخدم في الواقعة.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.
وتبين من مناظرة النيابة أن الجثة لشاب بها طعنات متفرقة في الجسم وجروح طعنية في الرقبة.
تلقى المقدم أحمد رضوان، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، بلاغًا بالعثور على جثة ملقاة بالشارع بمجاورة 12.
وبالانتقال والفحص تبين ذبح عامل شاب بدافع الشرف، بعدما ضبطه داخل منزله في وضع مخل وألقى الجثة في الشارع.
وألقت قوات الأمن على المتهم وتم التحفظ على السلاح المستخدم في الواقعة.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.