حبس المتهم بقتل عشيق زوجته فى 15 مايو 4 أيام

أمرت نيابة حوادث حلوان الكلية، اليوم الأحد، حبس عامل قتل شابا في منطقة ١٥ مايو، ٤ أيام على ذمة التحقيقات عقب ضبطه مع زوجته.وتبين من مناظرة النيابة أن الجثة لشاب بها طعنات متفرقة في الجسم وجروح طعنية في الرقبة.تلقى المقدم أحمد رضوان، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، بلاغًا بالعثور على جثة ملقاة بالشارع بمجاورة 12.وبالانتقال والفحص تبين ذبح عامل شاب بدافع الشرف، بعدما ضبطه داخل منزله في وضع مخل وألقى الجثة في الشارع.وألقت قوات الأمن على المتهم وتم التحفظ على السلاح المستخدم في الواقعة.وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.