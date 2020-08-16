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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أستاذ طرق: 500 ألف راكب يوميًا يستفيدون من المرحلة الرابعة لخط المترو الثالث

الأحد 16/أغسطس/2020 - 07:45 م
حسن مهدي،
حسن مهدي،
أحلام عبدالرحمن
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قال حسن مهدي، أستاذ الطرق بجامعة عين شمس، إن مستقبل النقل في مصر مشرق، مشيرًا إلى أن مصر تسير في قطاع النقل بخطى ثابتة.

وتابع مهدي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن التنمية تسير بمعدلات ثابتة رغم جائحة كورونا.

ولفت إلى أن المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق التي افتتحها رئيس الجمهورية اليوم الأحد، تخدم 500 ألف راكب يوميًا ليرفع عدد مستخدمي المترو إلى 4 ملايين راكب.

وأضاف: أن الرئيس السيسي طالب بربط وسائل النقل مع بعضها، وشدد على أهمية وجود أماكن انتظار سيارات في أي مكان تبادلي بين وسائل النقل الجماعي، من أجل أن يُتاح للمواطن أن يستقل الوسيلة التي تناسبه، دون أن يترك سيارته في مكان عشوائي، ويتعرض لمخالفة.

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