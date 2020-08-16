جدل في «النواب» حول تقسيم مقاعد الفردي بالدوائر الانتخابية

شهد اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة، مناقشات واسعة حول تقليل عدد الدوائر الانتخابية للمقاعد الفردية، والبالغ عددها ٢٨٤ مقعدًا بواقع ١٤٣ دائرة انتخابية.وقال الدكتور صلاح حسب الله، عضو اللجنة، إنه يجب على جميع النواب تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة؛ بهدف تحقيق الحسابات الرقمية المرتبطة بعدد السكان والناخبين لكل دائرة انتخابية.وأشار حسب الله إلى أن التعديلات الجديدة على القانون قلصت من عدد الدوائر الانتخابية والتي كانت ٢٠٥ دوائر انتخابية في برلمان ٢٠١٥، لافتًا إلى أن التعديلات الجديدة هدفت إلى تحقيق الوزن النسبي للمقاعد الفردية على مستوى الدوائر الانتخابية.وقال النائب كمال أحمد، أن تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية تضمن ٤٠ دائرة فردية، مضيفًا: "أمر صعب على أي مرشح خوض الانتخابات البرلمانية على أكثر من قسم".فيما اقترح النائب فؤاد بدراوي زيادة عدد المقاعد لمحافظة بورسعيد بواقع ٣ مقاعد بدلًا من مقعدين.وعقب النائب إيهاب الطماوي قائلًا: إن إعداد التعديلات على القانون تضمنت الاعتماد على البيانات الإحصائية من الهيئة الوطنية للانتخابات، وجهاز التعبئة والإحصاء. مضيفًا: "أنا محكوم بعدد ٢٨٤ مقعدًا للفردي".فيما اعترض النائب محمد عبدالغني على تقسيم بعض الدوائر الانتخابية، قائلًا: إن القانون أفرط في البيانات الحسابية، وهو ما تسبب فىي قلة بعض المقاعد ببعض الدوائر الانتخابية على مستوى الجمهورية.ووافق النائب مصطفى بكري عضو اللجنة على تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية قائلًا: "للمرة الثانية يفاجئنا ائتلاف دعم مصر بالاستجابة لمطالبنا في توزيع الدوائر".وقال النائب أحمد السجيني، أمين عام ائتلاف دعم مصر، إنه تمت الاستعانة في إعداد مشروع القانون بأساتذة القانون الدستوري، وخبراء قانون في مختلف المجالات في إعداد مشروع القانون.وأوضح السجيني أن جميع الدوائر الانتخابية تم تقسيمها على أساس أقسام الشرطة، بحيث تكون ملتصقة جغرافيًا.وقال النائب أشرف رشاد، إن ائتلاف دعم مصر، استعان برأي الدكتور عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، وأكد عدم وجود أي شبهة، وطالب بأن تكون الملاحظات بعيدة عن المصالح السياسية والانتخابية.وأكد النائب خالد عبدالعزيز، أنه ليس مع دائرة الكرسي الواحد لأنها تخلق عصبيات ونزاعات قبلية في الصعيد.وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن قانون تقسيم الدوائر سيكون آخر قانون سيتم مناقشته قبل انتهاء برلمان ٢٠١٥، ولا بد أن نجتاز هذا الاختبار قبل مغادرتنا لهذا البرلمان.وأضاف عابد خلال اجتماع لجنه الشئون التشريعية والدستورية برئاسة ايهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب؛ لمناقشة قانون تقسيم الدوائر، إننا لا يجب أن نتحدث عن دوائرنا فقط ولكن نتحدث عن محافظات تم استثناؤها أو مشكلات في دوائر أخرى لأننا لا نقوم بإعداد مشروع قانون على "مقاسنا"، ولكن نعد مشروع قانون للمستقبل.وأكد عابد أنه لا بد أن نلتزم بالوزن النسبي والتقسيم الإداري السليم، ولا بد أن نكون أكثر صراحة ونقول إن مشروع قانون تقسيم الدوائر المقدم من ائتلاف دعم مصر والذي يتم مناقشته الآن أنصف المحافظات الحدودية التي ظُلمت في القانون السابق.