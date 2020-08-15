متحدث «التعليم العالي» يكشف شروط تجديد ترخيص مزاولة المهنة للأطباء

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، عن تفاصيل ما أعلنه وزير التعليم العالي، عن شروط تجديد تراخيص مزاولة المهنة للأطباء.وقال في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، إنه صدر قانون 153 لعام 2019، لتعديل شروط مزاولة مهنة الطب في مصر، بحيث يخوض خريجو الطب دفعة ديسمبر 2019 اختبارا للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، على أن يجدد هذا الترخيص كل 5 سنوات وألا يكون الترخيص أبديا.وأوضح متحدث التعليم أن شروط التجديد هي أن تكون هناك مواظبة على مزاولة المهنة دون انقطاع، خاصة وأن الكثيرين يتوقفوا عن المزاولة لسنوات ويعودون للعمل مرة أخرى دون تأهيل، بالإضافة إلى ضرورة استمرار الإطلاع، والتعلم وذلك سيقاس من خلال حضور المؤتمرات، والحصول على شهادات مهنية، والمتابعة المستمرة لكل ما هو جديد في عالم الطب، وهذا الأمر موجود في كل دول العالم.ولفت إلى أن هذا الأمر فيه فائدة للطبيب والمريض سويا، موضحا أن وزارة الصحة هي المنوط بها منح الترخيص، بينما شروط منحه تتولى وضعها هيئة التدريب للأطباء.ويقدِّم الإعلامي الدكتور محمد الباز برنامج «آخر النهار» على شاشة قناة «النهار» من الجمعة إلى الأحد، في التاسعة مساءً ولمدة ساعة ونصف.