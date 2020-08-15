رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 15 أغسطس 2020 الموافق 25 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

متحدث «التعليم العالي» يكشف شروط تجديد ترخيص مزاولة المهنة للأطباء

السبت 15/أغسطس/2020 - 10:47 م
الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار
محمود عرفات
طباعة
كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، عن تفاصيل ما أعلنه وزير التعليم العالي، عن شروط تجديد تراخيص مزاولة المهنة للأطباء.

وقال في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، إنه صدر قانون 153 لعام 2019، لتعديل شروط مزاولة مهنة الطب في مصر، بحيث يخوض خريجو الطب دفعة ديسمبر 2019 اختبارا للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، على أن يجدد هذا الترخيص كل 5 سنوات وألا يكون الترخيص أبديا.

وأوضح متحدث التعليم أن شروط التجديد هي أن تكون هناك مواظبة على مزاولة المهنة دون انقطاع، خاصة وأن الكثيرين يتوقفوا عن المزاولة لسنوات ويعودون للعمل مرة أخرى دون تأهيل، بالإضافة إلى ضرورة استمرار الإطلاع، والتعلم وذلك سيقاس من خلال حضور المؤتمرات، والحصول على شهادات مهنية، والمتابعة المستمرة لكل ما هو جديد في عالم الطب، وهذا الأمر موجود في كل دول العالم.

ولفت إلى أن هذا الأمر فيه فائدة للطبيب والمريض سويا، موضحا أن وزارة الصحة هي المنوط بها منح الترخيص، بينما شروط منحه تتولى وضعها هيئة التدريب للأطباء.

ويقدِّم الإعلامي الدكتور محمد الباز برنامج «آخر النهار» على شاشة قناة «النهار» من الجمعة إلى الأحد، في التاسعة مساءً ولمدة ساعة ونصف.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد رحيلها.. شويكار لم تجد من يتسلم جثمانها بالمستشفى

معلم يُرسل هدايا وشهادات تقدير لأوائل الثانوية العامة

توقعات تنسيق كليات الأزهر 2020

أول تعليق من محمد رشاد بعد انفصاله عن مى حلمى

الصور

image description

مباراة الزمالك والمقاصة

image description

صور تشييع جثمان الفنانة الراحلة شويكار

image description

تحرك جثمان شويكار من مستشفى الصفا لمقابر الأسرة

image description

صور عمارة وسط البلد المنهارة

image description

حفل مدحت صالح في الأوبرا

الأكثر قراءة

محمد الباز: «الأطباء» ارتكبت فعلًا إرهابيًا فاحشًا بنعيها المجرم عصام العريان

إصابة 16 ضابطًا ومجندًا بالإسماعيلية فى حادث بنفق قناة السويس

الباز: مصر توجه رسالة لأشقائها مفادها «نحن معكم»

قدمت «راجعين» في ألبومي بعدما نُسبت لعمرو دياب.. «اعترافات طلعت زين»

إنفوجراف

image description

«سيدة الجنة».. قصة الشيخة سميعة أقدم محفظة قرآن بمصر (إنفوجراف)

image description

كواليس حل لغز مقتل سودانية فى العجوزة (إنفوجراف)

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

أيام زمان

قدمت «راجعين» في ألبومي بعدما نُسبت لعمرو دياب.. «اعترافات طلعت زين»

«لا بد من فهم القرآن وأنزعج من ربط الإسلام بالإرهاب».. اعترافات يوسف شاهين

«نافست هند رستم وطلقت زوجها».. حكايات برلنتي عبد الحميد

لماذا وصف أنيس منصور الكاتب يوسف إدريس بأنه «مفكر متواضع»؟

نجم الساعة

حرب الدروس الخصوصية.. المواجهة مستمرة والمنصات التعليمية البديل الشرعي

منوعات

وزير الرياضة يشهد الاحتفال باليوم العالمي للشباب بالأسمرات

ميجان ماركل: الاحتجاجات الأمريكية لعبت دور مهمًا ضد العنصرية

الجراد يساعد البشر في اكتشاف نترات الأمونيوم والمتفجرات (فيديو)

تنسيق الجامعات المرحلة الأولى 2020.. رابط بوابة الحكومة المصرية لتسجيل الرغبات

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
ضد «كورونا» وليس معها
ماجد حبته
هل هو «السلام الثالث» فعلًا؟!
د.كريمة الحفناوى
تفجير ميناء بيروت.. التداعيات والعواقب
د.مينا بديع عبدالملك
محمد فؤاد عبدالباقى.. صائم الدهر «1»
المزيد

الثقافة

روائي: «2 ضباط» رفضت قبل 25 يناير.. والداخلية شكرتني بعد نشرها

«بيت شعر الأقصر» يناقش «أوراق الجنوب والشمال» الليلة

معرضان للتشكيليين عالية الوهاب وعبدالمجيد السعدي في العراق

«القومي للترجمة»: هناك كتب تدس السم في العسل وتروج لـ«المثلية»