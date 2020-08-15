موريتانيا تدعم اتفاق الإمارات وإسرائيل وتشيد بحكمة محمد بن زايد

أكدت وزارة الخارجية الموريتانية، اليوم السبت، ثقتها المطلقة في أن قيادة الإمارات تراعي مصالح الأمة والشعب الفلسطيني في أي موقف تتخذه، وذلك تعقيبا على الاتفاق الذي توصلت إليه أبوظبي مع إسرائيل.وأشارت الخارجية الموريتانية، في بيان لها، إلى دعم بلادها لدولة الإمارات في المواقف التي تتخذها وفق مصالحها ومصالح العرب والمسلمين وقضاياها العادلة، وذلك وفق قناة "سكاي نيوز".وأشادت وزارة الخارجية الموريتانية بحكمة الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، في الوصول إلى هكذا اتفاق.وأضافت: "ثقتنا مطلقة في قيادة الإمارات الشقيقة، وبما عرف عنها من حكمة وحسن تقدير ستتخذ كافة التدابير والضمانات لاستعادة الفلسطينيين حقوقهم وقيام دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".