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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

كورونا يحاصر ويل سميث وزوجته

السبت 15/أغسطس/2020 - 09:18 م
ويل سميث
ويل سميث
وكالات
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أصبح النجم الأمريكي ويل سميث، وزوجته جادا بينكت سميث، مهددين بالإصابة بفيروس كورونا المستجد بعد إصابة عدد من موطفي شركتيهما الإنتاجية.

وحسب مجلة "فارايتي" الأمريكية، فقد تم الكشف عن إصابة 10 من موظفي شركتيهما "ويستبروك" بمرض (كوفيد- 19)، وتم إخضاعهم للحجر الصحي.

وتعتبر هذه هي أول شركة إنتاج يتم الإبلاغ فيها عن إصابات بفيروس "كورونا" المستجد، الأمر الذي يثير تساؤلات حول البروتوكولات المعمول بها داخل هذه الشركات للوقاية من العدوى.

وقالت الشركة، في بيان مقتصب، الخميس، إنه تم توقيف الإنتاج على أحد المشاريع الذي يشارك فيه الموظفون المصابون بالفيروس التاجي، بينما تباشر الشركة مشروعات أخرى يشارك فيها موظفون غير مصابين.

وأكدت الشركة أنها أعادت إجراء اختبارات فيروس "كورونا" المستجد على الموظفين العشرة، وكانت نتيجتهم جميعا سلبية، وأنها ستستمر في اتباع جميع الإرشادات الرسمية وبروتوكولات الوقاية، كما أنها تتعاون مع تحقيق تجريه إدارة الصحة العامة.

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