برئاسة مدبولى وحمدوك.. بدء جلسة مباحثات مصرية- سودانية بشأن سد النهضة

بدأت، منذ قليل، جلسة المباحثات الرسمية الموسعة بين حكومتي مصر والسودان بمقر مجلس الوزراء السوداني، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عبدالله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني.ويشارك في المباحثات عدد من الوزراء والمسئولين، ممثلي الوزارات والجهات المعنية في البلاد، ونظرائهم السودانيين، من بينهم الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.ويبحث وزراء ومسئولو البلدين عددًا من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، بما في ذلك ملف السد الإثيوبي، ومجالات التعاون المشترك المختلفة بين البلدين.ومن المقرر أن يلتقى رئيس الوزراء، اليوم، قيادات مجلس السيادة السوداني، خلال زيارته التي تستمر ليوم واحد.