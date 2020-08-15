53 محضرا ضد ملاك وحدات إسكان اجتماعى لبيعهم الشقق بالشرقية

حررت لجنة الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعي، المختصة بالتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي، 53 محضرا لوحدات سكنية، أقدم ملاكها على بيعها، وذلك بعد المرور على عدد من الوحدات بالحي التاسع مجاورة 70، في مدينة العاشر من رمضان.حيث تم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور شريف شحتة، رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية لصندوق الإسكان الاجتماعي، وعدد من مأموري الضبط القضائي بالصندوق، ومأموري الضبط القضائي في جهاز مدينة العاشر من رمضان، برئاسة المهندس شريف عبدالبديع، نائب رئيس الجهاز، وبإشراف المهندس خالد شاهين، رئيس الجهاز، بالتنسيق مع قوة من وزارة الداخلية.وأكد شريف عبد البديع، نائب رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أن الضبطية قامت بالتفتيش على 300 وحدة سكنية، وتم تحرير 53 محضرا، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وبدء سحب الوحدات، مؤكدًا استمرار أعمال اللجنة لضبط المخالفات.وطالب رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان قاطني وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بعدم مخالفة شروط التعاقد، حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الفورية في حال ضبط المخالفة.