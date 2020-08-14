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تقارير ومتابعات

بعد رحيلها.. رجال فى حياة الفنانة شويكار

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 10:45 م
شويكار
شويكار
هاجر رضا
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رحلت عن عالمنا صباح اليوم، الفنانة الجميلة شويكار، دلوعة الشاشة التي مكنتها موهبتها من أداء عدد من الأدوار المختلفة سواء كانت الفتاة الرقيقة أو بنت البلد أو غيرها من الأدوار المختلفة، وبعيدًا عن الحياة الفنية.

ويرصد "الدستور"، رجالا في حياة الفنانة شويكار:

ـ حسن نافع
ابنة الأتراك التي عاشت في مصر عمرها بأكمله، عندما وصل عمرها لـ16 عاما، قرر والدها زواجها من رجل ثري يُدعى حسن نافع، ولكنه بعد عامين من الزواج أصيب بمرض خطير وتوفي على إثر إصابته بهذا المرض، لتصبح أرملة في عمر الـ18 عاما، ولديها ابنة وهي "منة الله".

ـ فؤاد المهندس
بعد ما تعرضت له شويكار من أزمة بسبب وفاة زوجها وهي بسن صغيرة، قررت أن تكمل دراستها فالتحقت بكلية الآداب وساعدها صديق الأسرة المخرج حسن رضا في أن تبدأ أولى خطوات حلمها في التمثيل الذي أحبته وهي بالرابعة من عمرها، ومن خلال مشاركتها في فرقة أنصار التمثيل، لتقدم من خلالها مسرحية "السكرتير الفني" مع الفنان فؤاد المهندس، ويستمران بعدها في تقديم أعمال مختلفة معًا، ليكلل النجاح بالحب، لتصبح شويكار الزوجة الأولى للمهندس، وأما لأبنائه لمدة 20 عاما، وتقول شويكار عن المهندس: "كان لي الحبيب والصديق والزوج والأخ والمعلم وأعتقد بأنني كنت الحب الأول والأخير في حياته، حتى عندما انفصلنا استمرت علاقتنا لآخر لحظة في حياته".

وحتى بعد انتهاء زواجهما لم ينته الحب بينهما وظلا صديقين وكانت هي السند له في مرضه وفي أيامه الأخيرة.

ـ بهجت قمر
بعد انفصال شويكار عن فؤاد المهندس، تقدم الكاتب والسيناريست بهجت قمر لخطبتها وغيره، ولكنها لم تقبل بذلك، وردت عليه قائلة: "مش موافقة.. أنا كنت متجوزة فؤاد المهندس.. واللى عايز يتجوزنى يكون مش أقل من فؤاد المهندس".

ـ مدحت حسن
تزوجت شويكار زيجتها الأخيرة من السيناريست مدحت حسن، ولكنها لم تتكلم عن هذه الزيجة كثيرًا.

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