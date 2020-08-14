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الجمعة 14 أغسطس 2020 الموافق 24 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أوكرانيا ترسل مساعدات إنسانية إلى لبنان

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 04:07 م
فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي
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أصدر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، قرارًا بشأن تقديم مساعدات إنسانية إلى لبنان عقب الانفجار المروع الذي شهدته العاصمة اللبنانية بيروت الأسبوع الماضي.

وذكرت الرئاسة الأوكرانية، في بيان لها أصدرته على موقعها الإلكتروني الرسمي، أن كييف سترسل شحنة مساعدات إلى لبنان حتى تتمكن من تجاوز الآثار التي لحقت بها جراء الانفجار الذي وقع في ميناء بيروت يوم الثلاثاء 4 أغسطس الجاري.

وجاء في قرار الرئيس الأوكراني أن مجلس الوزراء يجب أن يضمن توفير تلك المساعدات إلى لبنان فورًا.

يُشار إلى أن انفجار بيروت راح ضحيته حوالي 178 قتيلًا، وإصابة ما يقدر بنحو 6000 شخص، وما لا يقل عن 30 مفقودًا إلى الآن، ولم يُعرف بعد سبب اندلاع الحريق الذي أشعل ما يقرب من 3000 طن من "نترات الأمونيوم" المخزنة في ميناء بيروت.

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