«الموسيقيين» تحرر محضرًا ضد حسن شاكوش لإقامة حفل

حرر علي الشريعي رئيس لجنة التفتيش والمتابعة، وخالد المغربي المشرف العام على نقابة الموسيقيين، محضرا ضد مغني المهرجانات حسن شاكوش؛ لمخالفة قانون النقابة رقم 35 لسنة لسنة 1978 وتعديلاته، ومخالفة قانون النقابة بمنع مطربي المهرجانات من إقامة الحفلات.كما تم تحرير محضر لمالك مطعم "برنسس مارينا" لمخالفة قرار مجلس الوزراء بعدم وجود تجمعات وإقامة حفلات بنسبة تزيد على الـ25%، وهو محضر رقم 1059 لسنة 2020 إداري العلمين.وناشد "الشريعي" القرى السياحية فرض ضوابط داخلية لمنع إقامة هذه الحفلات دون تصريح، وأيضا المخالفة لقرار مجلس الوزراء، كما أنه حرر محضر مؤخرًا لمطرب المهرجانات حمو بيكا لإقامته حفلا دون ترخيص.