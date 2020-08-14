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الجمعة 14 أغسطس 2020 الموافق 24 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط مدير قاعة أفراح بالمنوفية لإقامة حفل زفاف

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 11:35 ص
ضبط مدير قاعة أفراح
ضبط مدير قاعة أفراح
مريم جبل و عمرو المزيدي
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شنت مديرية أمن المنوفية، حملات تفتيشية لمتابعة قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بمنع التجمعات لما تشكله من خطورة على صحة المواطنين.

أسفرت الحملات عن ضبط مدير إحدى قاعات الأفراح بمدينة منوف لإقامة حفل زفاف بحضور 100 شخص تقريبًا، بالمخالفة لقرار.

وبسؤاله أقر بمخالفته القرار المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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