ضبط مدير قاعة أفراح بالمنوفية لإقامة حفل زفاف

شنت مديرية أمن المنوفية، حملات تفتيشية لمتابعة قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بمنع التجمعات لما تشكله من خطورة على صحة المواطنين.أسفرت الحملات عن ضبط مدير إحدى قاعات الأفراح بمدينة منوف لإقامة حفل زفاف بحضور 100 شخص تقريبًا، بالمخالفة لقرار.وبسؤاله أقر بمخالفته القرار المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.