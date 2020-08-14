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الجمعة 14 أغسطس 2020 الموافق 24 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب: اعتقال جيمى لاى فى هونج كونج «أمر مروع»

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 05:33 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اعتقال رجل الإعلام في هونج كونج، جيمي لاي، خلال الأسبوع الجاري، وذلك بموجب قانون الأمن القومي الجديد في الصين.

وقال ترامب، للصحفيين ردًا على سؤال بشأن اعتقال "لاي": "أعتقد أنه أمر مروع".

وألقت شرطة هونج كونج، الإثنين الماضي، القبض على قطب الإعلام جيمي لاي، بتهمة التواطؤ مع قوى أجنبية، كما فتش العشرات من رجال الأمن مكاتب صحيفته "أبل ديلي".

وقالت الشرطة، إنها "ألقت القبض على 7 أشخاص للاشتباه في انتهاكهم القانون الجديد"، مشيرة إلى "احتمال احتجاز المزيد".

وتعهد "لاي"، في مايو الماضي، بالبقاء في هونج كونج ومواصلة الكفاح من أجل الديمقراطية، حتى رغم توقعه بأن يكون أحد المستهدفين بالقانون الجديد.

وأصبح جيمي لاي (71 عاما)، أبرز شخص تعتقله السلطات بموجب قانون جديد للأمن القومي، كما يعد أحد أبرز النشطاء المؤيدين للديمقراطية في المدينة الخاضعة للحكم الصيني ومعارضا شديدا لبكين.

ويفرض القانون الجديد للأمن، عقوبات تصل إلى السجن مدى الحياة على أي عمل تصفه الصين بأنه تخريب أو انفصال أو إرهاب أو تواطؤ مع قوى أجنبية.

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