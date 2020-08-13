نقابة المهن الموسيقية تنعى الفنان الكبير سمير الإسكندرانى

وفاة الفنان الكبير سمير الإسكندرانى

وتتقدم النقابة بأحر التعازي لأسرته ولجموع المصريين، داعية الله أن يتغمده بوافر الرحمة والمغفرة، وأن يكون ما قدمه لمصر من إرث فني عظيم، ودعمه للمبادئ والقيم طوال السنوات الماضية، شفيعا له في جنات النعيم.وقال أمير الغناء العربي هاني شاكر، إن الفنان القدير سمير الإسكندراني، أحد الرموز الفنية التي قدمت تراثًا فنيًا حفظته الأجيال، وبطولة وطنية خلدتها سجلات المخابرات المصرية، وقدم طوال مشواره الفنى عشرات الأغانى المميزة، مثل "مين اللى قال" و"ابن مصر"، و"فى حب مصر".يذكر أن الفنان القدير سمير الإسكندراني، ولد في فبراير عام 1938، في حي الغورية بمحافظة القاهرة لأسرة تعمل بالتجارة فوالده كان تاجرًا للأثاث إلا أنه كان محبًا للفن وصديق لمجموعة من كبار الشعراء والملحنين، والذي التحق بكلية الفنون الجميلة والتي تعلم فيها اللغة الإيطالية.