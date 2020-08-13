محامية: «الرجالة عينيهم زايغة وعايزين يتجوزوا» (فيديو)

قالت المحامية أمل مرسي، إنها ترفض تعدد الرجل في الزواج، مشيرة إلى أن الشرع أباح هذا الأمر ولكن بشروط ولكن الرجل لا يستطيع الوفاء بها.وأضافت «أمل»، خلال مشاركتها في برنامج «خط أحمر» المذاع على قناة الحدث اليوم: «الرجالة عينيهم زايغة وعايزين يتجوزوا مثنى وثلاث ورباع دون أن يعدل بينهن».وتابعت: «بطبيعة الرجل سيميل لزوجة دون الأخرى، مما يؤثر نفسيا على الزوجة الثانية، وبالتالي لا يستطيع الرجل أن يُعدل بين الزوجات، لذلك يجب عليه الالتزام والاكتفاء بزوجة واحدة حتى يستطيع أن يوفيها حقها من مأكل وملبس».