«السجيني»: 15 أغسطس آخر فرصة لدفع جدية التصالح بمخالفات البناء

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إننا عقدنا جلسة بالبرلمان استمرت 9 ساعات لمناقشة التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن جلسات مجلس النواب لمناقشة التصالح بمخالفات البناء تتم من خلال حوار مجتمعي مع عدد من الجهات والمسئولين.وأضاف «السجيني» خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج «مساء دي إم سي» المذاع عبر فضائية «دي إم سي» مساء اليوم: «ناقشنا مع عدد من المحافظين ومسؤلين بوزارة الإسكان التصالح في مخالفات البناء»، مؤكدًا أن 15 أغسطس آخر فرصة لدفع مبلغ جدية التصالح لمن تقدموا في عام 2019.وتابع: «هناك أمور كثيرة تحتاج للتوضيح بشأن التصالح في مخالفات البناء، وقانون التصالح في مخالفات البناء هدفه مصلحة المواطن».وأكمل: «صاحب العقار عليه الوصول لصيغة مع صاحب الوحدة السكنية لتحمل قيمة التصالح في مخالفات البناء، والتصالح في مخالفات البناء يتطلب وقتًا طويلًا للمناقشة، وتدريب للكوادر التنفيذية، وطالبنا الحكومة بإعادة النظر في معايير التسعير الخاصة بالتصالح بمخالفات البناء في القرى، والطلبات الجديدة لجدية التصالح بمخالفات البناء يتم قبولها حتى 30 سبتمبر».